В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.

Все про Спорт ру

Здоровье Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Общество Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.

Общество В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общество В Москве повеет сталинскими холодами Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

Футбол 11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.

Политика В Киеве начался крестный ход «новой церкви» Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.

Политика Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».

Политика Немецкие военные не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета Из-за поломки транспортного самолета Airbus A310 ВВС Германии подразделение бойцов бундесвера не смогло вылететь из Кельна и пополнить ряды расквартированного в Литве многонационального батальона НАТО, пишет Der Spiegel.

Политика Зеленского высмеяли за несуществующее государство Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

Футбол ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм) Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Общество Меган Маркл и принц Гарри опровергли слухи о правилах для соседей Королевская пара Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей.

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.