Футбол

«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31

В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
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ФНЛ. «Луч» нанес «Шиннику» первое поражение в сезоне. «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел»

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Матч ТВ04:58

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