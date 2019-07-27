В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.

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Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился К 2019 году разрыв в зарплатах между бедными и богатыми сократился. За 19 лет он уменьшился с 34 раз до 13.

Армия и оружие Российские военные провели парад в сирийском Тартусе в День ВМФ В воскресенье, 28 июля, российские боевые корабли приняли участие в военно-морском параде, который прошел на рейде сирийского порта Тартус, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Происшествия В США в машине на жаре погибли годовалые близнецы В американском Рокленде (штат Нью-Йорк) в закрытом автомобиле на жаре погибли годовалые близнецы Луна и Феникс.

Космос Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.

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Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Политика Путин: российский ВМФ даст отпор любому агрессору Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — цитирует главу государства ТАСС.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Политика Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.

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Армия и оружие Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.

Транспорт Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.

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