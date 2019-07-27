Футбол
«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31
В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Обновлено в 01:28
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился
К 2019 году разрыв в зарплатах между бедными и богатыми сократился. За 19 лет он уменьшился с 34 раз до 13.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Российские военные провели парад в сирийском Тартусе в День ВМФ
В воскресенье, 28 июля, российские боевые корабли приняли участие в военно-морском параде, который прошел на рейде сирийского порта Тартус, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 05:11
Общество
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус
Обновлено в 05:46
Происшествия
В США в машине на жаре погибли годовалые близнецы
В американском Рокленде (штат Нью-Йорк) в закрытом автомобиле на жаре погибли годовалые близнецы Луна и Феникс.
Обновлено в 02:47
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено 26 июля в 12:02
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Вика Цыганова поделилась редким снимком с отцом
Обновлено в 05:28
Политика
Путин: российский ВМФ даст отпор любому агрессору
Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — цитирует главу государства ТАСС.
Обновлено в 05:35
Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали
В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 01:45
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено 26 июля в 13:48
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин объяснил, для чего спускается под воду и поднимается в небо
Президент России Владимир Путин рассказал, что спускается под воду на батискафе и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в этих условиях.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Футбол
Сегодня хочется говорить только о хозяевах
Действо в спокойной манере катилось к логическому завершению – первой в РПЛ победе "Тамбова".
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры
Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
«Порту» нашел замену Касильясу в чемпионате Мексики
Португальский клуб ищет замену голкиперу Икеру Касильясу, чье возвращение на поле остается под вопросом.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08