В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.

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Происшествия Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Армия и оружие Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.

Армия и оружие В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Происшествия Сотрудники «Холдоми» пожаловались на травлю после пожара в лагере Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» заявила о травле сотрудников после пожара в палаточном лагере, при котором погибли четыре ребенка.

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Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Политика Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.

Политика Зеленского высмеяли за несуществующее государство Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".

Армия и оружие Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри Впервые появление Т-90 в Сирии было зафиксировано в конце ноября 2015 года в провинции Алеппо.

Происшествия ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на «Эмми» Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию "Эмми".

Хоккей СКА одержал волевую победу над «Химиком» в дебютном матче Кудашова У «Химика», который по ходу матча вел в счете 2:1, отличились Михаил Юньков и Илья Карлин. Сегодня СКА проведет вторую товарищескую игру.

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Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Ранее в МИД Сербии сообщали, что такие государства, как Мадагаскар, Суринам, Либерия, Папуа-Новая Гвинея и др. отозвали свое признание независимости Косово.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.