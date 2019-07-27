Футбол
«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31
В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
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