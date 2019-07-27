Футбол

«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31

В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
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ФНЛ. «Луч» нанес «Шиннику» первое поражение в сезоне. «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел»

Sport24.ru04:54

Голкипер «СКА-Хабаровск»: «Факел» — крепкая команда, но мы выиграли по делу

Чемпионат07:48

«Луч» - «Шинник»: старт тура

Все про Спорт ру26 июля в 19:19

«Луч» и «СКА-Хабаровск» одержали домашние победы в ФНЛ, «Шинник» впервые проиграл

Спорт-Экспресс05:11

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Матч ТВ04:58

«Луч» начинает серию домашних игр встречей с «Шинником» во Владивостоке

PrimaMedia.ru26 июля в 20:00

«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»

Советский спорт05:57
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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Армия и оружие

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Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
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В Чечне объяснили, как 28-летний родственник Кадырова стал мэром

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Армия и оружие

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Впервые появление Т-90 в Сирии было зафиксировано в конце ноября 2015 года в провинции Алеппо.
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Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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