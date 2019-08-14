Футбол
«Луч» не смог обыграть «Чайку», «Мордовия» победила в ХабаровскеЕвро-футбол.ру 07:04
В Первенстве ФНЛ стартовал восьмой тур матчами на Дальнем Востоке. "Луч" принимал "Чайку" и провёл гол "в раздевалку" стараниями Даура Квеквескири, но в середине второго тайма остался в меньшинстве и сразу пропустил мяч после удара недавно вышедшего на поле Андрея Текучёва - 1:1.
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