Футбол

«Луч» не смог обыграть «Чайку», «Мордовия» победила в ХабаровскеЕвро-футбол.ру 07:04

В Первенстве ФНЛ стартовал восьмой тур матчами на Дальнем Востоке. "Луч" принимал "Чайку" и провёл гол "в раздевалку" стараниями Даура Квеквескири, но в середине второго тайма остался в меньшинстве и сразу пропустил мяч после удара недавно вышедшего на поле Андрея Текучёва - 1:1.
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«Мордовия» победила «СКА-Хабаровск», «Луч» в меньшинстве сыграл вничью с «Чайкой»

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«Луч» и «Чайка» сыграли вничью

Спорт-Экспресс06:54

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Приморская газета12 августа в 22:48

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ФК «Сергиев Посад» продолжает набирать очки

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