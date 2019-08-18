Факел с пятью очками в активе занимает последнюю 20-ю строчку.

Транспорт В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".

Происшествия Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.

Общество В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.

Политика Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Общество В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Происшествия Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.

Авто Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Происшествия В Самаре загорелось мазутное озеро Мазутное озеро горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Футбол Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.

Авто Bugatti Centodieci: подарок на 110-летний юбилей Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти.

Происшествия В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.

Наука Названы последствия ядерной войны между РФ и США Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).