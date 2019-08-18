Футбол
«Луч» на своем поле разгромил «Факел»Советский спорт 05:38
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Общество
Загадочный пустой саркофаг нашли при раскопках в Крыму
Обновлено в 11:10
Транспорт
В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс
Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".
Обновлено в 05:45
Происшествия
Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства
В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.
Обновлено в 10:34
Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре
Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено вчера в 04:12
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Мазутное озеро горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 07:09
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 11:12
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Bugatti Centodieci: подарок на 110-летний юбилей
Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено в 10:23
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Музыка
Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.
Обновлено в 02:52