Футбол

«Луч» на своем поле разгромил «Факел»Советский спорт 05:38

Факел с пятью очками в активе занимает последнюю 20-ю строчку.
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