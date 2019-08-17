Футбол
«Луч» на своем поле разгромил «Факел»Советский спорт 05:38
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми находятся в тяжелом состоянии
Состояние восьми из 32 пострадавших в ДТП с автобусом в Перми расценивается как тяжелое.
Обновлено в 02:29
Культура
Иностранцы получили гранты на «Евразия Global» на 2,4 млн рублей
Общая сумма грантового конкурса составила 2,4 млн рублей: один грант в размере 500 тысяч рублей, три гранта по 300 тысяч рублей и пять грантов — по 200 тысяч рублей.
Обновлено в 03:46
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском
Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Бой Бетербиева с Гвоздиком подтверждён официально
Обновлено в 04:39
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Альпинист из Румынии разбился в Карпатских горах
Обновлено в 02:53
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника
Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:03
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Общество
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года
Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов поддержал Кормье после поражения
Обновлено в 02:10
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой
Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.
Обновлено в 04:57
Футбол
Тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином»
Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с казанским «Рубином» сегодня, 18 августа.
Обновлено в 04:30
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Футбол
«ПСЖ» и «Бавария» интересуются Эмре Джаном
«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Обновлено вчера в 15:42