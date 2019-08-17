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Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Происшествия Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми находятся в тяжелом состоянии Состояние восьми из 32 пострадавших в ДТП с автобусом в Перми расценивается как тяжелое.

Культура Иностранцы получили гранты на «Евразия Global» на 2,4 млн рублей Общая сумма грантового конкурса составила 2,4 млн рублей: один грант в размере 500 тысяч рублей, три гранта по 300 тысяч рублей и пять грантов — по 200 тысяч рублей.

Происшествия Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.

Экономика В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Политика Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Авто Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника.

Общество Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Гаджеты Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Происшествия Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж оценивался в $800, то за Pixel 4, судя по этой картинке, попросят уже $1100.

Общество В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Политика Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.

Футбол «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Эмре Джаном «Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщают итальянские СМИ.