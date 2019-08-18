Футбол
«Луч» на своем поле разгромил «Факел»Советский спорт 05:38
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Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Политика
Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга
ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР.
Обновлено в 07:35
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:03
Политика
Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено в 08:51
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Футбол
Андре Шюррле хочет стать лидером «Спартака»
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено вчера в 06:53
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Футбол
Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»
Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.
Обновлено в 08:57
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп случайно оскорбил своего сторонника на митинге
Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников.
Обновлено в 02:52
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Общество
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Из-за вспыхнувших лесных пожаров на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) эвакуировали около 2 тыс. человек.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой
Медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей.
Обновлено 15 августа в 05:23
Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
Обновлено в 03:48