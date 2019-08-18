Футбол

«Луч» на своем поле разгромил «Факел»Советский спорт 05:38

Факел с пятью очками в активе занимает последнюю 20-ю строчку.
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«Луч» разгромил «Факел» на своем поле во Владивостоке

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Воронежский «Факел» с разгромным счётом проиграл во Владивостоке

МОЁ! Оnline Воронеж06:57

«Факел» потерпел третье подряд поражение в ФНЛ, уступив «Лучу»

Sport24.ru04:58

«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ

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Матч ТВ04:55

Анонс на 18 августа

ВЕСТИ: Приморье16 августа в 23:59
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Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Кино

Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Самаре загорелось мазутное озеро

В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Политика

Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга

ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР.
Обновлено в 07:35
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

Обновлено в 09:03
Политика

Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено в 08:51
Происшествия

При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Футбол

Андре Шюррле хочет стать лидером «Спартака»

Обновлено в 06:30
Гаджеты

Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети

Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено вчера в 06:53
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Обновлено в 05:45
Футбол

Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»

Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.
Обновлено в 08:57
Общество

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона

Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Политика

Трамп случайно оскорбил своего сторонника на митинге

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников.
Обновлено в 02:52
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Общество

Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Из-за вспыхнувших лесных пожаров на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) эвакуировали около 2 тыс. человек.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Строительство аэропорта «Гагарин» профинансировали из средств ФНБ

Обновлено в 06:30
Общество

Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой

Медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей.
Обновлено 15 августа в 05:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
Обновлено в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
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