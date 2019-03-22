«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявилиSport24.ru 02:51

28-й тур Футбольной национальной лиги стартовал во Владивостоке, где «Луч» принимал «Тюмень». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили

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