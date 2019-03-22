Футбол
«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявилиSport24.ru 02:51
28-й тур Футбольной национальной лиги стартовал во Владивостоке, где «Луч» принимал «Тюмень». Встреча завершилась вничью 1:1.
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Политика
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Авто
Составлен ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом ценой до 1 млн рублей
«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:00
Кино
В Железноводске резидентов лаборатории фестиваля «Герой и Время» напутствовали известные деятели кино
За десять дней работы резиденция фестиваля объединила молодых кинематографистов из разных уголков страны в новые творческие союзы.
Обновлено в 08:01
Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Латвия остается среди лидеров ЕС по числу самоубийств
Латвия остается в числе лидеров Евросоюза по количеству самоубийств среди населения, пишет Baltnews.lv.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Музыка
Брянцы пожаловались на задержку концерта Филиппа Киркорова
Обновлено в 02:44
Общество
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:38
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Футбол
Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в сборной Парагвая
Из-за повреждения футболист не вышел на поле в товарищеском матче против Перу, который завершился поражением парагвайцев со счетом 0:1 Мельгарехо также не сможет сыграть за сборную Парагвая 27 марта в товарищеской встрече против Мексики.
Обновлено в 08:46
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Кино
Егор Баранов о новаторстве, успехе «Гоголя» и популярности Александра Петрова
Первую полнометражную ленту — комедию «Самоубийцы» — Егор Баранов снял в 23 года, будучи студентом ВГИКа.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
С бывшей женой после развода живет Марат Башаров
Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Спорт
Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира – кадры
Во время своего показательного проката Алина упала, не сумев выполнить первый прыжок.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 14:09
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к мероприятиям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит подготовку к важным мероприятиям.
Обновлено в 08:34
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Британский министр: отставка Мэй не решит вопросы по Brexit
Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit.
Обновлено в 06:55