Футбол

«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявилиSport24.ru 02:51

28-й тур Футбольной национальной лиги стартовал во Владивостоке, где «Луч» принимал «Тюмень». Встреча завершилась вничью 1:1.
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«Луч» и «Тюмень» сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии

Матч ТВ02:56

«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили

Sport24.ru02:51

«Луч» и «Тюмень» поделили очки в матче ФНЛ

Чемпионат02:50

«Луч» и «Тюмень» разошлись миром

Спорт-Экспресс02:49

«Луч» не смог дожать «Тюмень»

Евро-футбол.ру03:24

«Луч» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью дома с «Тюменью» (ФОТО)

PrimaMedia.ru03:35

«Луч» - «Тюмень»: кто одержит победу?

Все про Спорт ру22 марта в 10:20
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Авто

Составлен ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом ценой до 1 млн рублей

«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:00
Кино

В Железноводске резидентов лаборатории фестиваля «Герой и Время» напутствовали известные деятели кино

За десять дней работы резиденция фестиваля объединила молодых кинематографистов из разных уголков страны в новые творческие союзы.
Обновлено в 08:01
Футбол

Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Латвия остается среди лидеров ЕС по числу самоубийств

Латвия остается в числе лидеров Евросоюза по количеству самоубийств среди населения, пишет Baltnews.lv.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Четыре человека погибли в Омске при пожаре в частном доме

Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Музыка

Брянцы пожаловались на задержку концерта Филиппа Киркорова

Обновлено в 02:44
Общество

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:38
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Футбол

Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в сборной Парагвая

Из-за повреждения футболист не вышел на поле в товарищеском матче против Перу, который завершился поражением парагвайцев со счетом 0:1 Мельгарехо также не сможет сыграть за сборную Парагвая 27 марта в товарищеской встрече против Мексики.
Обновлено в 08:46
Общество

В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Кино

Егор Баранов о новаторстве, успехе «Гоголя» и популярности Александра Петрова

Первую полнометражную ленту — комедию «Самоубийцы» — Егор Баранов снял в 23 года, будучи студентом ВГИКа.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Спорт

Алина Загитова впервые упала на чемпионате мира – кадры

Во время своего показательного проката Алина упала, не сумев выполнить первый прыжок.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Хасавюрте увеличилось до 104

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 14:09
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Политика

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к мероприятиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит подготовку к важным мероприятиям.
Обновлено в 08:34
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Политика

Британский министр: отставка Мэй не решит вопросы по Brexit

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit.
Обновлено в 06:55
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