Футбол

«Луч» и «Тюмень» разошлись миромСпорт-Экспресс 02:49

"Луч" сыграл вничью с "Тюменью" (1:1) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Андрей Павленко, у гостей - Игорь Леонтьев. "Луч" набрал 37 очков и занимает 12-е место.
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«Луч» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью дома с «Тюменью»

PrimaMedia.ru03:35

«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили

Sport24.ru02:51

«Луч» и «Тюмень» поделили очки в матче ФНЛ

Чемпионат02:50

«Луч» и «Тюмень» разошлись миром

Спорт-Экспресс02:49

«Луч» не смог дожать «Тюмень»

Евро-футбол.ру03:24

«Луч» и «Тюмень» сыграли вничью и продлили безвыигрышные серии

Матч ТВ02:56

Олимп-ФНЛ. «Томь» принимает «Мордовию», «Луч» и «Тюмень» сыграли вничью

Sports.ru00:14
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильский беспилотник нанес два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.
Обновлено в 03:46
Спорт

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Спорт

Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии 25 и 26 марта

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на начало новой рабочей недели. В понедельник, 25 марта, ночью ожидаются локальные снег с дождем.
Обновлено в 01:01
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Политика

Украина усилила охрану на границе с Россией перед выборами президента

Пограничная служба Украины усилит охрану пропускных пунктов в преддверии президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Политика

Сторонники нового референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне

Обновлено вчера в 11:56
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Космос

В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта

Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

Избирателям в Таиланде запретили делать селфи

Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям делать фотографии и селфи в помещениях для голосования и приходить на участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Политика

Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену

"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Обновлено вчера в 10:15
Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 04:07
Общество

Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

В исследовании Росстата указано, что для мужчин вторая по популярности причина — желание супруги завести второго ребенка.
Обновлено в 03:31
Баскетбол

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет

Сезон-2006/07 «Голден Стэйт» закончил на 8-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 42-40.
Обновлено в 02:29
Хоккей

«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:23
Космос

Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера

На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства

Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании МЭШ

50 тысяч педагогов в настоящее время участвуют в создании Московской электронной школы.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами

Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
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