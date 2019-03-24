Футбол
«Луч» и «Тюмень» разошлись миромСпорт-Экспресс 02:49
"Луч" сыграл вничью с "Тюменью" (1:1) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Андрей Павленко, у гостей - Игорь Леонтьев. "Луч" набрал 37 очков и занимает 12-е место.
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Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
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Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
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В Москве один человек погиб в ДТП
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Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Обновлено в 03:16
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Сторонники нового референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
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Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
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В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено вчера в 06:52
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Избирателям в Таиланде запретили делать селфи
Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям делать фотографии и селфи в помещениях для голосования и приходить на участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:26
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Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
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"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
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Общество
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«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет
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Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
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Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
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Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании МЭШ
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Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами
Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
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