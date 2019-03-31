«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью во Владивостоке — 0:0PrimaMedia.ru 05:00

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги "Луч" принимал "Чертаново". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" во Владивостоке и завершилась вничью.

«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью во Владивостоке — 0:0

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