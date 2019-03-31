Футбол
«Луч» и «Чертаново» разошлись миром в матче ФНЛREGNUM 04:06
Футбольные клубы «Луч» из Владивостока и «Чертаново» из Москвы сыграли с ничейным результатом в матче 30-го тура чемпионат футбольной национальной лиги России. Игра, проходившая на поле владивостокского стадиона «Динамо», закончилась с ничейным результатом 0:0.
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Все на стадион: «Луч» встречается с самой бесшабашной командой «Чертаново» (12+)
PrimaMedia.ruвчера в 20:15
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