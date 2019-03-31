«Луч» и «Чертаново» разошлись миром в матче ФНЛREGNUM 04:06

Футбольные клубы «Луч» из Владивостока и «Чертаново» из Москвы сыграли с ничейным результатом в матче 30-го тура чемпионат футбольной национальной лиги России. Игра, проходившая на поле владивостокского стадиона «Динамо», закончилась с ничейным результатом 0:0.

«Луч» и «Чертаново» разошлись миром в матче ФНЛ

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