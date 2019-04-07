Футбол
«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью во ВладивостокеМатч ТВ 02:55
Матч «Луча» и «Чертаново» в рамках 30-го тура первенства ФНЛ завершился вничью. За 90 минут встречи команды на порадовали голами болельщиков во Владивостоке.
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Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
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