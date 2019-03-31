«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛРИА Новости 03:05

"Луч" (Владивосток) и "Чертаново" (Москва) сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 0:0. В составе "Чертаново" Николай Прудников не забил пенальти (39-я минута).

«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ

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