Футбол
«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛРИА Новости 03:05
"Луч" (Владивосток) и "Чертаново" (Москва) сыграли вничью в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 0:0. В составе "Чертаново" Николай Прудников не забил пенальти (39-я минута).
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Все на стадион: «Луч» встречается с самой бесшабашной командой «Чертаново» (12+)
PrimaMedia.ruвчера в 20:15
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