Политика
Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракетРИА Новости 11:40
Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление он сделал на заседании временной следственной комиссии Рады по расследованию хищений в армии.
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Шоу-бизнес
Певицу Юлию Началову перевели из реанимации
Обновлено в 12:41
Политика
Британский парламент проголосовал против реализации Brexit без сделки
Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 16:09
Политика
Трамп остановил полеты Boeing 737 MAX
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах
Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе
ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Политика
Экс-главе штаба Трампа Манафорту присудили 7,5 лет тюрьмы
Бывшего главу предвыборного штаба Трампа приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 14:34
Политика
Французские политики во главе с Тьерри Мариани посетят Крым
Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву и днем в среду вылетает в Крым.
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей
СКА с минимальным счетом обыграл «Локомотив» в Кубке Гагарина
Обновлено в 14:48
Футбол
Бавария — Ливерпуль 1:1 (1-й тайм)
Обновлено в 15:01
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook пожаловались на проблемы в работе сайта: 33% не могут на него зайти, 33% заявляют, что не могут обновить ленту новостей, а еще треть говорит о проблемах с авторизацией, следует из данных Downdetector.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения о том, что он заказал убийство певца Филиппа Киркорова у четверых жителей Дагестана за 2 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ
По данным телеканала, мужчина ворвался в школьный кабинет во время урока начальных классов, начал бить учительницу, а затем схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.
Обновлено в 10:28
Общество
Forbes назвал самых богатых российских холостяков
Обновлено в 12:24
Спорт
Биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка на 20 километров.
Обновлено в 13:18
ЖКХ
Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 16:20
Музыка
Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей
Обновлено в 12:55
Происшествия
Число жертв нападения на школу в Бразилии выросло до 10
Число жертв стрельбы в школе в бразильском городе Сан-Паулу возросло до 10 человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают бразильские СМИ.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Обновлено в 10:13
Политика
Собчак заявила, что не собирается в губернаторы Петербурга
Обновлено в 15:53
Финансы
Минфин за день продал ОФЗ на рекордные 91,5 млрд рублей
Минфин по итогам двух недельных аукционов 13 марта продал облигаций федерального займа (ОФЗ) чуть менее чем на 91,5 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям
Обновлено в 15:17
Авто
ГАЗ начал производство самых грузоподъемных «ГАЗелей Next»
На заводе заявили, что новое семейство позволит ГАЗу проявить себя в совершенно новом сегменте тяжелых фургонов, где ранее были представлены только иностранные производители.
Обновлено в 07:02
Политика
США могут ввести санкции против России за поддержку Мадуро
Соединённые Штаты могут ввести ограничительные меры против стран, которые поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе против России, заявил министр энергетики страны Рик Перри.
Обновлено в 15:38
Спорт
Лазукин поедет на чемпионат мира в Сайтаму вместо Ковтуна
Обновлено в 12:07
Происшествия
ФСБ подала судебный иск к «Новой газете»
В Москве суд рассмотрит иск ФСБ России к «Новой газете».
Обновлено в 14:03
Политика
Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено в 13:29