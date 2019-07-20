Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что по делу о гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году появились новые, «горячие версии». Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета

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