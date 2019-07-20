Происшествия

Луценко заявил о «горячих версиях» убийства Павла ШереметаRuNews24.ru 08:02

Привлечены зарубежные специалисты. По словам Луценко, ведомство делает все возможное, и пиару здесь не место. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора, а также от глав МВД, нацполиции и и.о. председателя СБУ отчета о ходе расследования убийства журналиста Шеремета.
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Президент Украины потребовал отсиловиков подготовить доклад о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета

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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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