Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» убийства Павла ШереметаRuNews24.ru 08:02
Привлечены зарубежные специалисты. По словам Луценко, ведомство делает все возможное, и пиару здесь не место. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора, а также от глав МВД, нацполиции и и.о. председателя СБУ отчета о ходе расследования убийства журналиста Шеремета.
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Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
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Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Дебют Фелиша в «Атлетико» омрачила травма звёздного новичка
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Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
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Обновлено вчера в 00:06
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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ
"По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Горловки, Зайцево и села Безыменное на юге ДНР, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия", - сказано в сообщении.
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Космос
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» рухнула в Тихий океан
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 15:44
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Футбол
Рауль Гарсия продлил контракт с «Атлетиком»
"Атлетик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Раулем Гарсией.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
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Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.
Обновлено в 14:21
Кино
Брюс Ли в «Матрице» — нейросеть DeepFake снова заменила лица
На YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось свежее видео со знаменитой тренировкой Нео из фильма «Матрица».
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» убили мирного жителя и собираются обвинить в его смерти Армию ДНР: сводка о военной ситуации
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 09:22
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
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Обновлено в 00:53
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
Обновлено в 13:51
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19