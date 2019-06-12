Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнятьREGNUM 14:35

с чего всё началось

Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований. Об этом сам Луценко сказал изданию "тнеБабель".

Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять

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