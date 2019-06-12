Политика

Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнятьREGNUM 14:35

Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований. Об этом сам Луценко сказал изданию "тнеБабель".
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с чего всё началось
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию theБабель прокомментировал
 поданное в Верховную раду новым президентом страны Владимиром Зеленским представление на его увольнение.
РБК13:08

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Газета.Ru10:43

Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского

РИА Новости10:30

Луценко отказался покинуть пост генпрокурора Украины по требованию Зеленского

ФАН11:57

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

ТАСС09:44
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Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
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В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
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Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
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Дочь Алсу похвасталась кадрами со съемок своего клипа

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съемок своего первого клипа.
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Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
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Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".
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Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
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Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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