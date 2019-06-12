Политика
Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнятьREGNUM 14:35
Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований. Об этом сам Луценко сказал изданию "тнеБабель".
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с чего всё началось
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию theБабель прокомментировал поданное в Верховную раду новым президентом страны Владимиром Зеленским представление на его увольнение.РБК13:08
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В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
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Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
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Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
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Дочь Алсу похвасталась кадрами со съемок своего клипа
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съемок своего первого клипа.
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Лесной пожар в Самарской области локализован
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Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
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Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".
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Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
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Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
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