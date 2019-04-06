Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотекеРБК 08:46
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке. Об этом он написал на своей странице в Faceboook.
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Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.
— Юрий Луценко, украинский политикРИА Новости 06:40
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