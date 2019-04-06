Политика
Порошенко и Зеленскому предложили провести дебаты в библиотекеБИЗНЕС Online 10:27
Ранее после первого тура выборов на Украине, которые состоялись 31 марта, с инициативой о дебатах выступил Зеленский — Порошенко ответил согласием. Второй тур запланирован на 21 апреля, дебаты пройдут на 3 дня раньше.
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Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.
— Юрий Луценко, украинский политикРИА Новости 06:40
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Общество
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Наука
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Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
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Футбол
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Политика
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Футбол
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Армия и оружие
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Происшествия
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Футбол
ПСЖ готовит новое предложение по Аллану
ПСЖ готовит новое предложение по полузащитнику "Наполи" Аллану. Об этом сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:41
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Общество
В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка
В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.
Обновлено в 10:52
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Обновлено вчера в 08:55
Спорт
Задолжавшая IBU миллионы биатлонистка задумалась о кредите
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о долге Международному союзу биатлонистов (IBU), который равен 31 тысяче евро (примерно 2 миллиона 263 тысячи рублей).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
Супруга именинника, певица Валерия, рассказала, что после мероприятия буквально валилась с ног.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
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Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Технологии
Руководители ИТ-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00