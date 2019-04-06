Порошенко и Зеленскому предложили провести дебаты в библиотекеБИЗНЕС Online 10:27

Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.

Ранее после первого тура выборов на Украине, которые состоялись 31 марта, с инициативой о дебатах выступил Зеленский — Порошенко ответил согласием. Второй тур запланирован на 21 апреля, дебаты пройдут на 3 дня раньше.

Порошенко и Зеленскому предложили провести дебаты в библиотеке

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