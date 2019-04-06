Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотекеФАН 08:18

Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в библиотеке. О своей идее он написал на странице в социальной сети Facebook.

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Происшествия ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.

Космос Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.

Политика Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.

Авто Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Футбол Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Политика Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Происшествия В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.

Политика Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Политика Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Общество Стало известно об активизации молодежных группировок в России Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Футбол Адиев не считает ничью с «Динамо» везением Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Дании Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.

Общество В Египте обнаружили мумии мышей Всего археологи нашли более 50 мумий мышей, а также кошек и птиц.