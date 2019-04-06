Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотекеФАН 08:18

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в библиотеке. О своей идее он написал на странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Юрий Луценко
Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.
— Юрий Луценко, украинский политикРИА Новости 06:40

Подробнее о событии

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

РБК08:46

Генпрокурор предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Газета.Ru06:24

Генпрокурор Украины высказался за дебаты в библиотеке

News.ru06:57

Луценко предложил провести предвыборные дебаты в библиотеке

РИА Новости06:40

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

RT на русском06:38

Идею «библиодебатов» между Зеленским и Порошенко назвали «каким-то угаром»

Вести.Ru09:41

Луценко предложил еще одно необычное место для дебатов Порошенко и Зеленского

Украина.ру04:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Иране на подводной лодке произошел взрыв

Обновлено в 16:17
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Космос

Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй

Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.
Обновлено в 10:09
Авто

Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
Обновлено в 08:12
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА

Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Обновлено в 16:21
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Политика

Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Футбол

Адиев не считает ничью с «Динамо» везением

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Дании

Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.
Обновлено в 14:49
Общество

В Египте обнаружили мумии мышей

Всего археологи нашли более 50 мумий мышей, а также кошек и птиц.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В частном доме в Башкирии произошел хлопок газа

В селе Большеустикинское на территории Башкирии в частном доме произошел хлопок газа. Инцидент случился в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное