Футбол

Луценко покинул московское «Динамо»РИА Новости 07:50

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о том, что команду покинул нападающий Евгений Луценко. Срок контракта игрока с клубом завершился. Луценко перешел в "Динамо" из саранской "Мордовии" летом 2016 года.
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«Динамо» объявило об уходе нападающего Луценко

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Евгений Луценко покинул «Динамо»

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