Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию ЗеленскогоГазета.Ru 10:43
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, внесенное в парламент представление об его увольнение является незаконным.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию theБабель прокомментировал поданное в Верховную раду новым президентом страны Владимиром Зеленским представление на его увольнение.РБК13:08
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Политика
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Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
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Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
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Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
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Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
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Гаджеты
LG представила два геймерских монитора серии UltraGear
Компания LG представила два геймерских монитора серии UltraGear: 27GL850 и 38GL950G.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
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Происшествия
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Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США
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Авто
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Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
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Венесуэльцы сутками стоят в очередях за бензином
У некоторых венесуэльцев нет другого выхода, кроме как пропускать работу, пытаясь купить бензин, хотя ждать в очереди порой приходится неделю.
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Хоккей
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В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
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Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
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В Судане произошла попытка госпереворота
В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
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Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
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Фестиваль цветов открылся в Петербурге
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