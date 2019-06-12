Луценко отказался покинуть пост по требованию ЗеленскогоГазета.Ru 10:43

с чего всё началось

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, внесенное в парламент представление об его увольнение является незаконным.

Происшествия Состояние Алибасова остается тяжелым Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.

Происшествия Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Армия и оружие В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку Представитель ДНР в эфире НСН дал характеристику заявлениям представителя ВСУ о приближении к Донецку.

Политика Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины «Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

Культура Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты LG представила два геймерских монитора серии UltraGear Компания LG представила два геймерских монитора серии UltraGear: 27GL850 и 38GL950G.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.

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Хоккей Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.

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Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Кино Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.