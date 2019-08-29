Политика
REGNUMГенпрокурор Украины Луценко показал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал заявление об отставке во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось 29 августа на Youtube-канале журналиста. Заявление подписано 29 августа.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Финансы
Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.
RT на русском 07:03
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Lenta.ru 09:44
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Здоровье
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой
Юмористка и телеведущая Катя Варнава снова кардинально изменила свой имидж.
Телепрограмма вчера в 15:25
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Авто
Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid
Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.
Tvoe-avto.com 05:09
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал на 2 матча тренера вратарей «Крыльев» Гауса
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что тренер по вратарям «Крыльев Советов» Виктор Гаус дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России за инцидент с судейской бригадой в подтрибунном помещении после матча 7-го тура премьер-лиги со «Спартаком».
Спорт-Экспресс 07:29
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и желая тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Армия и оружие
Беспилотник-шпион США 11 часов летал у западных границ России
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM вчера в 15:20
Политика
Зеленский выбрал премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра.
Вечерняя Москва 08:26
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Кино
Кирстен Данст обвинила Голливуд в отсутствии наград
Актриса пожаловалась на отсутствие номинаций на премии и непоследовательную критику.
Культуромания 09:53