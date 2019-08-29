Политика

REGNUMREGNUMГенпрокурор Украины Луценко показал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал заявление об отставке во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось 29 августа на Youtube-канале журналиста. Заявление подписано 29 августа.
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