Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган. По ее словам, он подписал заявление на имя президента Владимира Зеленского. Ранее СМИ назвали главного кандидата на пост нового генпрокурора Украины.

Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины

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