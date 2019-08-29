Политика

Газета.RuГазета.RuЛуценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган. По ее словам, он подписал заявление на имя президента Владимира Зеленского. Ранее СМИ назвали главного кандидата на пост нового генпрокурора Украины.
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