Футбол

L’Équipe: Неймар – самый высокооплачиваемый игрок в лиге 1, Паредес в топ-15Sports.ru 08:34

Нападающий «ПСЖ» Неймар является самым высокооплачиваемым игроков лиги 1, сообщает msn.com со ссылкой на исследование французской газеты L’Équipe. 27-летний бразилец зарабатывает 3,06 миллиона евро в месяц до уплаты налогов. Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков в лиге 1 выглядит так: 1.
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L’Équipe: Неймар – самый высокооплачиваемый игрок в лиге 1, Паредес в топ-15

Sports.ru08:34

Неймар зарабатывает в 2 раза больше Мбаппе, в топ-12 самых высокооплачиваемых – 11 игроков «ПСЖ»

Eurosport.ru08 февраля в 10:33
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