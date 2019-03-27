Футбол

L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»Бомбардир.ру 03:03

В услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Издание связалось с Моуринью и его агентом Жорже Мендешем, но не смогло получить конкретного подтверждения. Тем не менее, источник считает, что португалец очень вероятно возглавит «Лион».
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Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

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ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
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Как сообщает Corriere dello Sport, полузащитник Баварии Серж Гнабри может стать игроком Милана.
Обновлено в 05:47
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В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
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Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
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Политика

МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
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Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду в Сирии

Как оказалось, автомобиль УАЗ с тремя офицерами двигаясь по дороге Пальмира – Аль-Маядин, через территорию провинции Дейр эз-Зор, отстал от колонны.
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Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
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Политика

РФ, Нидерланды и Австралия провели первую встречу по крушению MH17

Представители Нидерландов, Австралии и России провели первую встречу в трехстороннем формате по делу о крушении в небе над Украиной малайзийского Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

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Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
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Обновлено в 11:35
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Scientific American рассказал о ядерном оружии России, «затягивающем петлю» вокруг США

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Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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