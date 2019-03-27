Футбол

L’Équipe: Моуринью может возглавить «Лион»Бомбардир.ру 03:03

В услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Издание связалось с Моуринью и его агентом Жорже Мендешем, но не смогло получить конкретного подтверждения. Тем не менее, источник считает, что португалец очень вероятно возглавит «Лион».
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"Дело о событиях 13 января 1991 года" Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным.
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Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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