Лоза предложил написать для передачи Малышевой песню про прямую кишкуИзвестия вчера в 21:09

Новый выпуск «Жить здорово!» шокировал телезрителей — женщина в костюме матки спела о заболеваниях внутреннего органа. На необычный эфир отреагировали звезды шоу-бизнеса, выступив с резкой критикой в адрес программы. Свое мнение озвучил и известный музыкант.

с чего всё началось

Если это становится нормой, мы дойдем до матки, до прямой кишки. Вы же понимаете, что если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда. У нас в нашей стране почему-то так.

Певец Юрий Лоза прокомментировал критику в адрес передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» из-за песни и танца матки. В интервью Starhit Лоза отметил, что, если песня матки считается нормальной, он может помочь и с написанием текста про прямую кишку.

Лоза предложил написать для передачи Малышевой песню про прямую кишку

Общество Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.

Происшествия Бурятским полицейским на 23 февраля подарили стриптиз На кадрах видео, опубликованного на странице «Омбудсмен полиции» в ВК, видно, как женщина в весьма откровенном наряде входит в заполненный сотрудниками полиции актовый зал и танцует.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в день защитника Отечества.

Происшествия В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского Консерватория располагается в Среднем Кисловском переулке, дом 4. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй ранг сложности из пяти.

Армия и оружие Американский военный самолет пролетел над Россией Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.

Политика Украина потеряла лидерство по притоку мигрантов в Россию Первый раз за последние 10 лет приток мигрантов в страну не смог компенсировать естественную убыль, в результате численность населения России сократилась на 93,5 тысячи человек.

Происшествия Мальчика, оставленного в «Лосином острове», передадут под опеку Ребенка, которого мать оставила умирать в «Лосином острове», передадут под опеку после завершения следственных действий.

Кино Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина» Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.

Политика В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 400 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал» На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Происшествия В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

Происшествия Арестованный в США российский программист признал вину Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.

Культура Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.

Экономика Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.

Происшествия Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.

Происшествия Двоих чиновников московского ФМС обвинили во взятках на 25 млн руб Бывших руководителей подразделения московского управления ФМС обвиняют в получении взяток почти на 25 млн руб. и организации незаконной миграции.

Политика Порошенко назвал Малевича украинским авангардистом Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал сообщение к 140-летию Казимира Малевича и выходу документального фильма о художнике.

Музыка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение» Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.