Политика

Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о КрымеRT на русском 22:58

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с ФАН слова финалисток украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма, о принадлежности полуострова.
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Юрий Лоза
Артисток спросили — они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут.
— Юрий Лоза, певецRT на русском 22:58

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Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме

RT на русском22:58

Лоза оценил высказывание о Крыме претенденток на Евровидение от Украины

РИА Новости21:59

Киев обижается на призывы к разуму: Лоза объяснил слова Anna Maria о Крыме

ФАН12:12

Скабеева оценила ответ украинских претенденток на «Евровидение» о Крыме

Взгляд.ру14:13

После слов про Крым в прямом эфире обматерили участниц отбора на «Евровидение»

Газета.Ru22:38

Претендентки на «Евровидение» от Украины отказались признавать «агрессию» России в Крыму

ТАСС06:39

Финалистки украинского отбора на Евровидение-2019 отказались отвечать на вопрос об «оккупированном Крыме»

Росбалт06:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

В Приморье тигр напал на человека

Обновлено в 23:20
Политика

Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией

Обновлено в 21:27
Политика

Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Военный самолёт США пролетел над территорией России

Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.
Обновлено в 22:29
Политика

В Германии усомнились в возможной безопасности Европы без России

Безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от ракет США на своей территории.
Обновлено в 23:25
Политика

Помпео заявил о готовности США поддержать жителей Кубы и Никарагуа

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут «вкладывать свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации».
Обновлено в 22:15
Происшествия

Замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили в СИЗО

22 февраля в Центральном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову.
Обновлено в 04:04
Космос

Корабль компании Virgin Galactic поднялся на высоту 89,9 км

Обновлено в 15:51
Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Спорт

Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке

Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
Обновлено в 11:20
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Хоккей

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

Обновлено в 22:18
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Экономика

В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Обновлено в 12:32
Политика

Гуайдо прибыл в Колумбию, несмотря на запрет выезжать из Венесуэлы

Обновлено в 20:58
Общество

Усман Газиков не растерял лучшие качества в тяжёлые дни депортации

75 лет прошло с той поры, когда случилась величайшая трагедия, начавшаяся 23 февраля 1944 года с тотальной депортации ингушского и чеченского народов в Казахстан и Среднюю Азию.
Обновлено 20 февраля в 02:03
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

В США неожиданно умер Броди Стивенс

В США на 49 году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс.
Обновлено в 22:51
Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Культура

Лобода высказалась на украинском языке

Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой

В начале недели на собственном YouTube-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила интервью со своей близкой подругой и бывшей женой Сергея Шнурова Матильдой.
Обновлено в 06:35
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Политика

В России пройдут военные сборы запасников

Призывать в 2019 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до 2-х месяцев в ВС РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ, говорится в документе.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
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