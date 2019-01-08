Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча. Вместо хорватского футболиста на поле вышел защитник Ки-Джана Хувер. Таким образом, матч с «Вулверхэмптоном» стал для 16-летнего голландского игрока первым в составе мерсисайдцев.

Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча с «Вулверхэмптоном»

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