Футбол

Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча с «Вулверхэмптоном»
Чемпионат
вчера в 15:16

Встреча команд проходит в эти минуты на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К 32-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча.
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