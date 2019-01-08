Встреча команд проходит в эти минуты на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К 32-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Происшествия Происшествия Неизвестный ранил 20 детей в одной из школ Пекина

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Происшествия Происшествия Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Экономика Экономика Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon возглавила рейтинг самых дорогих в мире, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Технологии Технологии Mastercard решила поменять логотип С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.

Политика Политика Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Армия и оружие В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Политика Политика Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.

Общество Общество Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

Происшествия Происшествия В Турции началось слушание по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.

Политика Политика Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Кино Кино Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Политика Политика Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»

Политика Политика Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Общество Общество В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Происшествия Происшествия В ФРГ задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков Полиция Германии в федеральной земле Гессен задержала молодого человека по подозрению в совершении хакерских атак на политиков и знаменитостей, передает Spiegel-online.

Политика Политика Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что выступит с обращением к нации. По московскому времени это будет в среду в пять утра.

Наука Наука Российские ученые разработали передовой препарат от астмы Как сообщается в материале «РИА Новости», российские медики разработали препарат, который блокирует основной симптом астмы – хроническое воспаление бронхов.

Армия и оружие Армия и оружие Российская военная полиция приступила к патрулированию Манбиджа