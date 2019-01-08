Футбол

Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча с «Вулверхэмптоном»
Чемпионат
15:16

Встреча команд проходит в эти минуты на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К 32-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча.
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Хорватский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий 31 700 зрителей.
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