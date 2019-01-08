Футбол
Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча с «Вулверхэмптоном»
Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча с «Вулверхэмптоном»Чемпионат15:16
Встреча команд проходит в эти минуты на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К 32-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил повреждение на 6-й минуте матча.
Чемпионат15:16
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Умер актер из «Звездного пути» Уильям Шеппард
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Спорт
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Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
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Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
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Общество
Таллин поделил эстонцев и русских
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
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Происшествия
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз, шедший под флагом Панамы.
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Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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Во Франции более тысячи «желтых жилетов» осуждены за беспорядки
Более тысячи "желтых жилетов" осуждены во Франции за беспорядки. Манифестации проходят с ноября прошлого года, напоминает РИА Новости.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок умер, проглотив таблетку
Неизвестная таблетка стала причиной смерти двухлетнего мальчика, гостившего у бабушки и деда на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:20
Происшествия
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Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии
После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
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Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
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Футбол
Вулверхэмптон — Ливерпуль 2:1
В Вулверхэмптоне завершился матч 1/32 финала Кубка Англии между местной одноименной командой и "Ливерпулем".
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Кино
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
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Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
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Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
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Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
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