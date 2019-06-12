Футбол
«Милан» хочет усилиться защитником «Ливерпуля»Евро-футбол.ру 03:17
"Милан" намерен усилить оборонительную линию команды защитником сборной Хорватии и "Ливерпуля" Деяном Ловреном.
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Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
Башкирские боты проголосовали за дочь Алсу в финале шоу «Голос. Дети»
Выявлено более 40 тысяч голосов ботов, которые были отданы за участника под номером 07 (под этим номером на песенном конкурсе выступала дочь Алсу Микелла Абрамова).
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Футбол
Составитель календаря РПЛ объяснил, почему у «Арсенала» 5 игр подряд с грандами
Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20 объяснил, почему ФК «Арсенал» Тула сыграет пять матчей с топ-клубами подряд.
Обновлено в 03:59
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям российской столицы. Глава города поздравил москвичей с праздником.
Обновлено в 03:53
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В России могут появиться военные летчицы
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Общество
Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»
Обновлено вчера в 23:07
Финансы
Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 09:42
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
В Красноярском крае в поселке Таежный рядом с жилыми домами загорелся лес на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Дневник погибшей девочки. Как история Анны Франк стала историей эпохи
12 июня 1929 года родилась Анна Франк.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Одиннадцать вологжан сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Одиннадцать выпускников из шести школ и лицеев Вологодской области набрали максимальный балл за экзамен по профильной математике, проходивший 29 мая.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56