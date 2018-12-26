Футбол
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился впечатлениями от победы над "Ньюкаслом" (4:0) в матче 19-го тура АПЛ. "Ливерпуль" идет шаг за шагом, у нас сейчас каждая игра финальная.
Soccer.ruвчера в 12:46
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Деян Ловрен: «Это хороший день для „Ливерпуля“, хотим повторить успех в игре с „Арсеналом“»
Спорт-Экспрессвчера в 12:19
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Происшествия
Завершились обыски в компании «Красное&Белое»
Обновлено в 02:37
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено вчера в 20:06
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 19:54
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Хабаровском крае мать и трое детей погибли в пожаре
В огне погибли 25-летняя девушка и трое ее детей 2015, 2017, 2018 годов рождения, сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.
Обновлено в 01:24
Культура
Ведущая «Орла и решки» сообщила о закрытии передачи
Телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram о закрытии проекта «Орел и Решка: Перезагрузка».
Обновлено в 02:47
Общество
Опрос показал, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы
Согласно исследованию, 10% работающих россиян присоединят к каникулам еще несколько дней в счет отпуска или отгулами, чтобы отдохнуть подольше.
Обновлено вчера в 19:21
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
У церкви в центре Афин прогремел взрыв
В центре Афин сработало взрывное устройство, сообщает Sputnik Греция. Инцидент произошел у церкви Святого Дионисия в районе Колонаки.
Обновлено в 01:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Ответственность за инцидент, произошедший с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по дороге в Буэнос-Айрес, несет авиакомпания Lufthansa.
Обновлено в 02:19
Футбол
Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено
Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на юге "оранжевой" ветки увеличены из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Два человека казнены в Японии за преступления 1988 года
Член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант были казнены в Японии за убийства двух человек, совершенных тридцать лет назад, всего в 2018 году в стране были приведены в исполнение 15 смертных приговоров, сообщило в четверг японское издание "Майнити".
Обновлено в 00:12
Политика
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине
Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
Обновлено вчера в 12:03
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день рождественских праздников.
Обновлено вчера в 02:22
Общество
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
МВД предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство.
Обновлено в 02:25