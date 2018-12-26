Футбол
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился впечатлениями от победы над "Ньюкаслом" (4:0) в матче 19-го тура АПЛ. "Ливерпуль" идет шаг за шагом, у нас сейчас каждая игра финальная.
Soccer.ru12:46
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Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
Обновлено в 12:53
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Обновлено в 13:30
Здоровье
В Минздраве отреагировали на сообщения о «запрете табака» к 2050 году
В Минздраве с удивлением восприняли сообщения об инициативе якобы запретить табак после 2050 года.
Обновлено в 14:22
Политика
Владимир Путин предложил бизнесу активнее подключаться к нацпроектам
"Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом – по развитию нацпроектов", - по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.
Обновлено в 14:22
Политика
СНБО Украины утвердил новые санкции против России
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 12:29
Политика
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
Обновлено в 14:33
Футбол
Адвокат: матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится
Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось, сообщила адвокат Татьяна Стукалова на своей странице.
Обновлено в 13:49
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года
Обновлено в 14:16
Политика
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче
Глава Росгвардии Виктор Золотов подтвердил, что его внук учится в Англии, при этом учебу молодого человека оплачивает его отец.
Обновлено в 12:40
Политика
Золотов ответил Навальному на обвинения в присвоении дачи Микояна
В 2016 году Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что семье Золотова принадлежат квартиры в Москве, дома в Сочи, Барвихе и Геленджике, а также дача Микояна в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 14:38
Космос
Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков
В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.
Обновлено в 11:42
Общество
Власти Петербурга сообщили о прекращении голодовки строителями метро
Ранее сообщалось, что около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку. Им не выплачивали зарплату на протяжении четырех месяцев.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам
Обновлено в 07:19
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Обновлено в 05:52
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 13:58
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Обновлено в 10:57
Спорт
Карлсен с поражения стартовал на чемпионате мира по быстрым шахматам
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка
В Краснодаре вооруженный мужчина зашел в банк и поздравил сотрудников.
Обновлено в 09:49
Авто
В России с нового года подорожают автомобили
Обновлено в 13:55
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
Обновлено в 07:22
Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала
Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 11:58