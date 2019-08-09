Футбол

Ловчев считает, что «Зенит» не сможет обыграть «Динамо»Нева Спорт 09:57

Динамо — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
  
17
Паршивлюк
  
4
Рыков
  
44
Шуньич
  
34
Рауш
  
11
Шиманьский
  
77
Каборе
  
8
Панченко
  
6
Юсупов
  
22
Жоаозиньо
  
99
Шейдаев
  
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
91
Сутормин
  
5
Барриос
  
27
Оздоев
  
11
Дриусси
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» и «Динамо» сыграют вничью в пятом туре чемпионата России. Эксперт отметил, что «Зенит» выглядит предпочтительнее по составу, в то время как «Динамо» только организуется.
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