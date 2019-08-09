Футбол
Ловчев считает, что «Зенит» не сможет обыграть «Динамо»Нева Спорт 09:57
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
8
Панченко
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» и «Динамо» сыграют вничью в пятом туре чемпионата России. Эксперт отметил, что «Зенит» выглядит предпочтительнее по составу, в то время как «Динамо» только организуется.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
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