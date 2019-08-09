Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» и «Динамо» сыграют вничью в пятом туре чемпионата России. Эксперт отметил, что «Зенит» выглядит предпочтительнее по составу, в то время как «Динамо» только организуется.

Ловчев считает, что «Зенит» не сможет обыграть «Динамо»

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