Футбол
Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛRT на русском 02:33
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым необходимо приобрести несколько квалифицированных исполнителей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», но остался без Салаха
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
«Интер» не смог обыграть «Удинезе»
«Удинезе» и «Интер» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 16:33
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Избили заступившегося за женщину подростка в Москве
Обновлено в 02:04
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи
Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото, признавшись фанатам, что не любит готовить еду для семьи.
Обновлено в 00:51
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Кино
Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»
Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Авто
Эксперты назвали самые компактные автомобили в России
Обновлено в 01:17
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн
Обновлено в 02:11
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве
В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве из квартиры сбежала рысь
Обновлено в 02:30
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено 03 мая в 02:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
«Зенит» досрочно оформил чемпионство
Питерский "Зенит" впервые с 2015 года стал чемпионом России. "Сине-бело-голубые" выиграли "золото" за три тура до конца сезона.
Обновлено вчера в 14:00
Религия
У мусульман наступил Священный месяц Рамадан
Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Единоборства
Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора
Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:44