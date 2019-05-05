Футбол

Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛRT на русском 02:33

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белым необходимо приобрести несколько квалифицированных исполнителей.
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Ловчев считает, что «Спартак» не сумеет удержать пятое место в РПЛ

RT на русском02:33

Ловчев считает, что Кононову доверят «перетрясти» «Спартак»

Московский Комсомолец02:27

Ловчев: «Чемпионская команда „Спартака“ свое отжила, думаю, даже за пятое место не зацепится»

Sport24.ru02:07

Ловчев: не думаю, что «Спартак» зацепится даже за пятое место в ЧР

РИА Новости02:14
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Футбол

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Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая

В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
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Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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«Удинезе» и «Интер» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии.
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Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
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Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 04:27
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
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Происшествия

Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

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Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Единоборства

Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи

Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото, признавшись фанатам, что не любит готовить еду для семьи.
Обновлено в 00:51
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Кино

Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»

Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Авто

Эксперты назвали самые компактные автомобили в России

Обновлено в 01:17
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Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
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Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн

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Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве

В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Москве из квартиры сбежала рысь

Обновлено в 02:30
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено 03 мая в 02:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Зенит» досрочно оформил чемпионство

Питерский "Зенит" впервые с 2015 года стал чемпионом России. "Сине-бело-голубые" выиграли "золото" за три тура до конца сезона.
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Религия

У мусульман наступил Священный месяц Рамадан

Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
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Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
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Советский футболист, полузащитник оборонительного плана. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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