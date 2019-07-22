Футбол

Ловчев отреагировал на переход Ханни в катарский клубNews.ru 04:15

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Известный советский футболист Евгений Ловчев высказал своё мнение относительно перехода полузащитника футбольного клуба «Спартак» Софьяна Ханни в катарский «Аль-Гараф».
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Ловчев отреагировал на переход Ханни в катарский клуб

News.ru04:15

«Я сильнее всех и «Спартак» сильнее всех!» Ловчев — о том, игроки с какой психологией нужны клубу

Sport24.ruвчера в 10:36
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