Футбол
Ловчев отреагировал на переход Ханни в катарский клубNews.ru 04:15
Известный советский футболист Евгений Ловчев высказал своё мнение относительно перехода полузащитника футбольного клуба «Спартак» Софьяна Ханни в катарский «Аль-Гараф».
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