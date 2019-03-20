Ловчев: от матча сборной России с бельгийцами не жду ничего хорошегоЧемпионат вчера в 05:24

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы—2020 между сборными России и Бельгии.

Ловчев: от матча сборной России с бельгийцами не жду ничего хорошего

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