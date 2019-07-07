Футбол
Ловчев: Семин - мудрый человекГазета.Ru 03:12
Железнодорожники смогли обыграть чействующих чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2, став обладателями трофея. По мнению Ловчева, завоевать Суперкубок команде помог главный тренер "Локо" - Юрий Семин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Футбол
Лионель Месси раскритиковал судей и организаторов Copa America
Обновлено в 02:40
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии избитой семилетней девочки из Ингушетии
Обновлено 05 июля в 19:08
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Музыка
Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки
Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Политика
На Украину прибыла первая в истории партия нефти из США
Обновлено вчера в 13:28
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека
В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший 4,5 тонны топлива. В результате взрыва погибли три человека, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Политика
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Авто
Названы топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле 2019 года.
Обновлено в 01:18
Единоборства
Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC
Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:33
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»
"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Зеленский дал бригаде морпехов имя Зеленского
Обновлено в 03:11
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Обновлено 05 июля в 16:28