Футбол
Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ зацепится даже за пятое место»Sport.ru 06:29
Евгений Ловчев поделился мнением о шансах "Спартака" на пятое место чемпионата России. Пятое место даёт путёвку в Лигу Европы, шестая позиция при определённых раскладах также позволит попасть в еврокубки. Ловчев считает, что "Спартак" не сможет зацепиться даже за топ-5 РПЛ.
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