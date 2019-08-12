Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетовРБК 08:09
"Победа" ранее объявила, что проведет 12 августа масштабную распродажу билетов по цене 499 – 1999 руб. В общей сложности компания планировала продать 200 тыс. дешевых билетов. Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Общество
Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку
Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Марсель» разорвал контракт с Рами
«Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами. Такое решение клуб принял в связи с нарушением игроком условий контракта.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Футбол
У Чалова диагностировали перелом носа
Обновлено в 14:32
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем
Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Политика
Запрет на продукцию Huawei и ZTE для ведомств США вступил в силу
Запрет на закупку ведомствами Соединенных Штатов продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE вступает в США в силу во вторник, 13 августа.
Обновлено в 19:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Общество
Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей
История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.
Обновлено в 15:03
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Финансы
Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня
Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.
Обновлено 09 августа в 18:45
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Политика
Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой»
Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 08:50
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Обновлено в 17:17
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47