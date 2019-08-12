Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетовРБК 08:09
Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
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«Победа»: Мощная хакерская атака стала причиной проблем в работе сайта авиакомпании
Агентство Москва07:35
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
Футбол
Луческу назвал интерес «Динамо» слухами
Обновлено в 14:34
Космос
В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс
В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Происшествия
При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
Обновлено в 14:17
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году в российских колледжах исчезнут почти сто специальностей среднего профессионального образования.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Напомним, в настоящее время Цекало отдыхает в США с молодой супругой. Дарина подписала снимок «Дети приехали», передает Cosmopolitan.
Обновлено в 08:12
Общество
Кенгуру устроили скачки в заснеженной Австралии
Как минимум два человека попали в больницы. В сеть попали кадры кенгуру, которые прыгают по заснеженным полям.
Обновлено в 13:54
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
Обновлено в 09:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35