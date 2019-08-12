Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетовРБК 08:09

Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
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Сервис Navitaire подтвердил DDoS-атаку на сайт «Победы» с китайских IP

Rambler News Service11:34

Сайт «Победы» рухнул из-за наплыва желающих купить дешевые билеты

Интерфакс08:18

«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

РИА Новости07:39

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов

РБК08:09

«Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

ТАСС08:07

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Ведомости08:17

«Победа»: Мощная хакерская атака стала причиной проблем в работе сайта авиакомпании

Агентство Москва07:35
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Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
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Британцы отравились смертоносным токсином во время чистки аквариума

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Политика

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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Общество

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

Обновлено в 10:25
Политика

Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit

Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 11:22
Происшествия

«Росатом» показал фотографии погибших при испытании ракеты сотрудников

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Происшествия

При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
Обновлено в 14:17
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Общество

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

В следующем году в российских колледжах исчезнут почти сто специальностей среднего профессионального образования.
Обновлено вчера в 13:54
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В ДНР заявили о применении Украиной 122-миллиметровой артиллерии

Обновлено в 10:58
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По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
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Как минимум два человека попали в больницы. В сеть попали кадры кенгуру, которые прыгают по заснеженным полям.
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Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
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Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей

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