Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетовРБК 08:09
"Победа" ранее объявила, что проведет 12 августа масштабную распродажу билетов по цене 499 – 1999 руб. В общей сложности компания планировала продать 200 тыс. дешевых билетов. Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот».
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«Победа»: Мощная хакерская атака стала причиной проблем в работе сайта авиакомпании
Агентство Москва07:35
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
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Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено 10 августа в 03:27
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
Обновлено в 09:44
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Музыка
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте
Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал невесту
Старший сын Дмитрия Пескова всегда был достаточно скрытным в вопросах личной жизни.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области
Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Наука
Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта
Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено 09 августа в 04:58