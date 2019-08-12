Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атакеВедомости 08:17
Сайт 100%-ной «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке». «Она вызвала обрушение сайта», – сообщила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Вашингтон
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Украина может приостановить участие в Минских переговорах
О расширении «нормандского формата» опять заговорили в начале июля, когда президент Украины в видеообращении призвал лидеров России, Германии, Франции, США, Великобритании собраться на переговоры в Минске.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено в 17:50
Политика
Британцы потратили £4 млрд на подготовку к Brexit
Практически каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к Brexit более 1 тыс. фунтов стерлингов каждый.
Обновлено в 16:48
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.
Обновлено в 13:53
Политика
США ужесточили правила выдачи грин-карт
Американская администрация ужесточили выдачу грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 15:54
Технологии
Легенда о «Буревестнике»
Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Футбол
Уэсли Снейдер сообщил о завершении карьеры
De Telegraaf сообщает, что знаменитый футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:39
Общество
В Росляково почтили память погибших подводников подлодки «Курск»
В поселке Росляково на Североморском кладбище прошла траурная церемония в память о погибших 118 подводниках на АПРК «Курск».
Обновлено в 07:05
Наука
Наука в комиксе: от непонятных исследований к знакомым с детства образам
Распространение знаний во многом осложнено тем, что ученые и далекие от науки люди говорят на разных языках.
Обновлено в 07:44
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Авто
Обновленный Ford Mustang Shelby GT350R получил детали от версии GT500
Ford готовит ориентированный на трек Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, который получил рулевое управление от 760-сильного GT500 с новой рулевой рейкой с электроприводом и обновленным программным обеспечением.
Обновлено в 13:14