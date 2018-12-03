Экономика

Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Российская газета
09:09

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах. В августе перевозчик объявил, что введет плату за регистрацию в зарубежных аэропортах в 25 евро.
Российская газета09:09
с чего всё началось

Минтранс рассмотрит введение платы за регистрацию в аэропортах

Лоукостер «Победа» обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.
РБК06:27

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