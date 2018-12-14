Общество

Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту
REGNUM
10:18

Оказалось, что «Победа» тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 млн рублей в месяц. Чтобы снизить эти затраты и нивелировать их влияние на тарифы, лоукостер хочет ввести плату за пластиковые стаканчики — 5 рублей за штуку. При этом вода на борту самолета по-прежнему будет бесплатной.
REGNUM10:18

Подробнее о событии

Авиакомпания «Победа» может ввести плату за бумажные стаканчики для воды в самолетах

Эхо Москвы12:30

Авиакомпания «Победа»: Идея о плате за пластиковые стаканчики на борту пока всерьез не рассматривается

Агентство Москва10:58

В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту

РБК08:06

«Победа» может ввести плату за пластиковые стаканчики для воды

Интерфакс09:01

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды, сообщил источник

РИА Новости07:02

«Победа» может ввести плату за бумажные стаканчики для воды в самолетах

ТАСС07:00

Авиакомпания «Победа» может сделать платными пластиковые стаканчики на борту

Rambler News Service06:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество

Генпрокуратура РФ посчитала арест Льва Пономарева законным

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия.
Обновлено в 14:17
Общество

В Израиле вслед за Францией начались протесты «желтых жилетов»

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Общество

Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество»

Сегодня в Москве официально дан старт новогодним гуляньям, в городе зажглись праздничные огни и стартовал главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится почти месяц - до 13 января.
Обновлено в 11:13
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество

Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена».
Обновлено в 06:10
Общество

Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год

Обновлено в 06:36
Общество

Решение комиссии не предполагает снос дома на Большой Никитской

Обновлено в 14:08
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются 17-градусные морозы

Морозы до 17 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 07:43
Общество

В России изменился порядок сдачи ЕГЭ

Новые правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) утвердили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 11:57
Общество

В ГИБДД объяснили, зачем усиливать контроль за автошколами

По итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения, МВД России и другим заинтересованным ведомствам было дано поручение представить в правительство к маю 2019 года проект документа, который наделяет инспекторов полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено в 08:17
Общество

Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

Обновлено в 10:43
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 13:29
Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено в 02:28
Главное