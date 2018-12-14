Общество
Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту
Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на бортуREGNUM10:18
Оказалось, что «Победа» тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 млн рублей в месяц. Чтобы снизить эти затраты и нивелировать их влияние на тарифы, лоукостер хочет ввести плату за пластиковые стаканчики — 5 рублей за штуку. При этом вода на борту самолета по-прежнему будет бесплатной.
REGNUM10:18
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Авиакомпания «Победа» может сделать платными пластиковые стаканчики на борту
Rambler News Service06:25
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
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