Оказалось, что «Победа» тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 млн рублей в месяц. Чтобы снизить эти затраты и нивелировать их влияние на тарифы, лоукостер хочет ввести плату за пластиковые стаканчики — 5 рублей за штуку. При этом вода на борту самолета по-прежнему будет бесплатной.

Лоукостер «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды на борту

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